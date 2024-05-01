شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيدرالي" قد لا يخفض الفائدة مطلقاً أو يرفعها مجدداً هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع ثبات معدلات التضخم السنوية فوق هدفها البالغ 2%، كان من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ما بين 5.25% و5.5% وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد، في قراره المنتظر اليوم، لكن الآن تظهر توقعات أكثر تشدداً حيث يمكن أن يعود الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجدداً هذا العام، أو لا يخفض الفائدة على الإطلاق.

وفي الشهر الماضي بلغ مؤشر أسعار المستهلك 3.5% على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار التأمين وخاصة التأمين على السيارات.

وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز": "نحن على بعد ميل واحد فقط من خط النهاية"، في إشارة إلى وصول معدل التضخم إلى 2%.

وأضاف"نحن قريبون جدًا ولكننا لم نصل بعد وأعتقد أن التضخم سيستمر في الاعتدال".

إبطاء التضخم

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء التضخم من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ومن خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والمستهلكين بما في ذلك من خلال بطاقات الائتمان.

ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي الحد من نمو الأسعار.

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وحتى الآن كانت نتائج ذلك متباينة فبعد فترة من الارتفاع السريع لأسعار الفائدة، تراجعت وتيرة التضخم من أكثر من 9% في صيف 2022 إلى مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 3% و4%.

لا تقدم كبير حتى الآن

هناك أسباب معقدة لعدم إحراز تقدم، وقد تكون العديد من العناصر خارجة عن سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث تستمر شركات التأمين على المنازل والسيارات في نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، حتى في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المستهلكين فإن مكاسب الثروات بعد الوباء تركت للآخرين - وخاصة المستهلكين الأكبر سنا - الكثير من المال لإنفاقه، على الرغم من ارتفاع الأسعار.

ومهما كان الأمر، فإن انتظار تباطؤ التضخم قد ترك المستهلك العادي في مزاج سيء على نحو متزايد.

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و يوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك الشهري الصادر عن "كونفرنس بورد" إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022. وقالت المجموعة إن المستهلكين أعربوا عن مزيد من القلق بشأن الوضع الحالي في سوق العمل وظروف العمل المستقبلية وتوافر الوظائف والدخل.

احتمالات بعيدة للركود

ومع ذلك، يقول معظم المحللين إن احتمالات الركود بعيدة. وفي أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي بلغ الإنفاق على الخدمات والذي يشمل كل شيء من المطاعم إلى السفر إلى الخدمات المهنية 4% على أساس سنوي وهو أسرع معدل منذ عام 2021.

وقال الاقتصاديون في ويلز فارجو في تقرير لهم انه يبدو أن المستهلكين يستشعرون أن الجزء الأكثر أهمية في الاقتصاد ــ سوق الوظائف ــ يتباطأ حتى في حين تظل الأسعار مرتفعة.

بيئة اقتصادية معقدة

واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بهذه البيئة الاقتصادية المعقدة في تصريحاته في أوائل مارس.

وقال باول: "إن التوقعات لا تزال غير مؤكدة تمامًا". ووفق ذلك فيجب على البنك المركزي أن يوازن بين حملته ضد التضخم المرتفع مع ضمان عدم انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

ولا يتوقع الاقتصاديون مثل زاندي أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أيضًا.

ومن المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة - ربما حتى بعد الانتخابات العامة في نوفمبر، بحيث لا يبدو أنه يفضل مرشحا أو آخر.