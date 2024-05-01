شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الربعي، أن مصروفات المنافع التأمينية بلغت أكثر من 33 مليار ريال للربع الأول لعام 2024م الحالي، في حين تجاوزت المعاملات المنجزة إلكترونياً حاجز 10 ملايين معاملة لذات الفترة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية والتي تشمل القطاعين العام والخاص بلغت أكثر من 33 مليار ريال بنهاية الربع الأول لعام 2024م، فيما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" 315 مليون ريال، وجاءت مصروفات فرع الأخطار المهنية بأكثر من 230 مليون ريال.

واستعرض التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الأول للعام الحالي. الخدمات الإلكترونية للتأمينات وبلغت المعاملات المنجزة أكثر من 10 ملايين معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر كافة المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.

وتجاوزت شهادات مقدار المنافع المصدرة إلكترونياً خلال الفترة أكثر من 800 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية خلال فترة التقرير أكثر من 176 ألف مستخدم، إذ تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء ومكنت العميل من مقابلة ممثلي خدمة العملاء وإنجاز جميع تعاملاته في بيئة افتراضية تحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضاف التقرير أن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي "أمين" بلغ أكثر من 136 ألف عميل، حيث أسهم "أمين" كذلك في رقمنة تلقي خدمات المؤسسة على مدار الساعة وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ باحتياجات العميل. خدمة المحادثة الفورية وبلغ عدد مستخدمي خدمة المحادثة الفورية أكثر من 1900 عميل، وعن عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسي الإلكتروني www.gosi.gov.sa، أوضح التقرير أن عددهم للفترة ذاتها بلغ أكثر من 7 ملايين زائر ومستخدم.

وتناول تقرير المؤسسة الربعي الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء، حيث استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 192 ألف اتصال، فيما بلغت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة في منصة X أكثر من 171 ألف استفسار، كما بلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة حوالي 63 ألف عميل. السلامة والصحة المهنية وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أبرز التقرير جهود المؤسسة في هذا المجال الرقابية منها والتوعوية والداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين في سبيل توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة خالية من إصابات العمل.

وأشارت المؤسسة أن الربع الأول من عام 2024م شهد انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، كما استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الأول حاجز 22 ألف شهادة.