شعبة الدخان تكشف سبب اختفاء سجائر كليوباترا من الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة المعسل والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن سبب اختفاء سجائر كليوباترا من الأسواق.

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة المعسل والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن اختفاء سجائر كليوباترا بالأسواق بسبب جشع بعض التجار، ممن يقومون بإخفائها بهدف زيادة سعرها بالسوق المحلي.

وأوضح في تصريحات لـ صحيفة “فيتو” أن هذا الأمر يرجع أيضا إلى سوء حلقات التوزيع من الشركة الشرقية للدخان، مشيرا إلى أنه على الرغم من التلاعب بأسعار السجائر إلا أن هذا لن يترك تأثيرا على معدل الاستهلاك بالسوق المحلي.