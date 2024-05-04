“رمال الجزيرة العقارية” تعلن تطرح 3 فرص بمزاد “جِوار” بالقرب من المسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت شركة رمال الجزيرة العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد “جِوار” إلكترونياً، وذلك يوم السبت 2024/05/11 الساعة 10:00 صباحاً عبر منصة سومتك حتى يوم الإثنين 2024/05/13 من الساعة 04:00 إلى الساعة 05:00 عصراً.

يطرح المزاد 3 أصول عقارية نادرة في مواقع استثنائية في أهم الأحياء المميزة بمدينة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام ويتكون العقار الأول من أرض تجارية بمساحة 16,027.09 متر مربع، والعقار الثاني من أرض تجارية سكنية بمساحة 6,874.02متر مربع، والعقار الثالث من أرض تجارية سكنية بمساحة 640.19متر مربع.

حيث تقع على أهم الطرق الحيوية كطريق إبراهيم الخليل وطريق المدينة المنورة وتتميز بقربها من المسجد الحرام مما يجعلها مواقع استراتيجية مميزة

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة رمال الجزيرة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920033891 – 0506660333.