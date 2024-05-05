شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أماك» 54% إلى 15 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) بنسبة 53.9% في الربع الأول من 2024، مسجلة 15.124 مليون ريال، مقابل 32.854 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي بمبلغ 17 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 14 مليون ريال (28%) وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات بمبلغ 9 ملايين ريال.

ونوهت بارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى على الرغم من انخفاض مصاريف الزكاة.

وأشارت إلى أن صافي الربح خلال الربع الحالي ارتفع بنحو 9 ملايين ريال بنسبة 149% مقارنة بالربع السابق، نتيجة لارتفاع إجمالي الربح بنحو 14 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، ومصروفات الزكاة.