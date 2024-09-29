شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الفيضانات المدمرة في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات في بولندا

مساعدة الأشخاص المتضررين

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات البولندية العثور على تسع جثث حتى الآن جراء الفيضانات المدمرة.وأوضحت أن عدد الوفيات المؤكدة ازداد اثنين، كما أن هناك شخصا في عداد المفقودين.يأتي هذا فيما تنخفض مناسيب المياه مجددًا في أنهار البلاد، موضحة أنه لم يتعرف على هوية الجثتين اللتين عثر عليهما مؤخرًا.وحذرت السلطات من أن السكان ما زالوا عرضة للخطر من الآثار اللاحقة في المناطق الأشد تضررًا جراء الفيضانات.ولفتت إلى إجلاء 20 شخصا آخر من منازلهم بسبب خطر انهيارها، في الـ 24 ساعة الماضية.وترك إجمالي 4778 شخصًا على الأقل منازلهم بصورة مؤقتة بسبب الفيضانات.وأفرجت الحكومة حتى الآن عن 623 مليون زلوتي (163 مليون دولار) لصالح جهود مساعدات المتضررين.وأنقذت 199 شخصًا من خطر وشيك، بفضل نشر مروحيات الشرطة والجيش.والإضافة إلى ذلك أرسلت اختصاصيين نفسيين لمساعدة الأشخاص المتضررين في أماكن الفيضانات.