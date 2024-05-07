شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12357 نقطة، وبتداولات بلغت 7.039 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة 315.155 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.731 تريليون ريال. انخفاض أسهم 150 شركة انخفضت أسهم 150 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 70، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، باتك، التطويرية الغذائية، الصناعات الكهربائية، وساكو، والواحة، فيما كانت أسهم شركات، العقارية، والباحة، أمريكانا، والمتحدة للتأمين، السيف غاليري، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 26741 نقطة، وبتداولات بلغت 25.746 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.442 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.656 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 28، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.