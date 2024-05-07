شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث وزير التجارة د. ماجد القصبي مع مسؤولين في ماليزيا، تجربة كوالالمبور في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة في القطاعات ذات الأولوية وفي مجالات الابتكار والاستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم, بوزير تطوير ريادة الأعمال أيون بينيديك، ووزير الزراعة والصناعات الغذائية محمد سابو، ووزير الأشغال ألكسندر نانتا لينجي.
وشارك في الاجتماعات نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد السليم.
وبحث القصبي في اليوم الأول للزيارة مع المسؤولين الماليزيين التسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، ومساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى لقاءات مع قطاع الأعمال الماليزي.
يذكر أن الوفد يضم قيادات عددٍ من الجهات الحكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية الذي مثله عدد من رجال الأعمال وقيادات شركات وطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم, بوزير تطوير ريادة الأعمال أيون بينيديك، ووزير الزراعة والصناعات الغذائية محمد سابو، ووزير الأشغال ألكسندر نانتا لينجي.
وشارك في الاجتماعات نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد السليم.
إطلاق مجلس الأعمال السعودي - الماليزيجاءت الاجتماعات في إطار زيارة العمل التي أجراها وفد سعودي ضم 30 مسؤولاً من القطاعين العام والخاص برئاسة وزير التجارة؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في فعالية إطلاق مجلس الأعمال السعودي - الماليزي.
وبحث القصبي في اليوم الأول للزيارة مع المسؤولين الماليزيين التسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، ومساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى لقاءات مع قطاع الأعمال الماليزي.
تسهيلات ومحفزاتوتناولت اللقاءات الإصلاحات والتشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال، والتسهيلات والمزايا المحفزة والمشجعة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المملكة، والفرص الواعدة للشراكات الثنائية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
يذكر أن الوفد يضم قيادات عددٍ من الجهات الحكومية هي وزارات: التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية الذي مثله عدد من رجال الأعمال وقيادات شركات وطنية.