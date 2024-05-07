30 مزادا لبيع 161 عقارا سكنيا وتجاريا في 9 مناطق

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وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة، و 5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 24 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، و 22 فرصة عقارية في 5 مزادات بالمنطقة الشرقية، و20 فرصة عقارية في 3 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 4 عقارات، ومزاد واحد في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، و 3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 16 عقارا، ويقام مزادان بمنطقة عسير لعرض 12 عقارا.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الالكتروني لـ «إنفاذ» infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
المزادات:
- 9 مزادات في الرياض.
- 5 مزادات في مكة المكرمة.
- مزاد في المدينة المنورة.
- 5 مزادات في الشرقية.
- 3 مزادات في القصيم.
- مزاد في تبوك
- مزاد في الجوف
- 3 مزادات في حائل
- مزادان في عسير
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