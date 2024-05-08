سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 8-5-2024، في البنوك المصرية.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري

47.8874 جنيه للشراء

48.0246 جنيه للبيع

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري

47.74 جنيه للشراء

47.84 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك الإسكندرية

47.73 جنيه للشراء

47.83 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك مصر

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

47.80 جنيه للشراء

47.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.70 جنيه للشراء

47.80 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع