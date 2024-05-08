شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الرياض للتعمير» تقفز إلى 70.5 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الرياض للتعمير صافي ربح في الربع الأول من 2024، يقدر بنحو 70.49 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 117.6%، مقارنة بـ 32.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة إيرادات الأعمال الرئيسية للشركة بمقدار 9 ملايين ريال، والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في تكاليف الإيرادات بمقدار 2 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمقدار 7 ملايين ريال وبما يعادل 16%.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة "تنال" بمقدار 37 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إيرادات ودائع المرابحات بمقدار 7 ملايين ريال.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 70,5مليون ريال للربع الحالي أي بانخفاض قدره 79 مليون ريال مقارنة بالربع السابق وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: بيع جزء من أراضي الشركة غير المستغلة والمحتفظ بها للبيع بقيمة 41 مليون ريال خلال الربع السابق وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة لتعظيم العائد على الأصول والتخارج من الأصول غير المستغلة.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة "تنال" والايرادات الأخرى بمقدار 38 مليون ريال، وبمعدل50%، وارتفاع مصروف مخصص الزكاة بقيمة 7 ملايين ريال وبمعدل 97% .