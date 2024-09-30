معتصم النهار يتفوّق على الأتراك ويتصدّر عربياً وعالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال النجم معتصم النهار يحصد نجاح مسلسل “لعبة حب” بعد أسابيع من عرض حلقته الأخيرة على منصة “شاهد” التابعة لمجموعة “إم بي سي”.

معتصم النهار، الذي تألّق في شخصية “مالك الأسعد”، نقل العمل من حيز الدراما المعرّبة إلى نجاح عالمي يُعدّ سابقة في تاريخ الأعمال المغتربة، حيث كسر نمطية الأدوار المعتادة وتألق كبطل إبداعي تفوق في لغة الأرقام على النسخة التركية، محققاً المركز الأول عربياً وعالمياً بأعلى نسبة مشاهدة على “شاهد” منذ بدء عرضه في 14 أبريل الماضي.

وحقق مسلسل “لعبة حب” أخيراً أعلى تقييم على منصة IMDb العالمية، متفوقاً على النسخة التركية وجميع الأعمال المعرّبة التي عُرضت سابقاً.

ويُعتبر هذا النجاح استكمالاً لسلسلة النجاحات اللافتة التي حققها معتصم النهار في كل الأدوار التي قدّمها منذ بداياته، ويعزّز مكانته اليوم في محراب الدراما والساحة الفنية بما يقدمه من تنوّع في خياراته للأعمال التي يختارها.

الجدير ذكره أن معتصم النهار فاز مؤخراً بجائزة “أفضل ممثل عربي” عن دوره في مسلسل “لعبة حب” في الدورة الخامسة عشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

وحصد معتصم النهار جائزة أفضل ممثل عربي في المهرجان بناءً على تصويت الجمهور، الذي اختاره الأفضل بين جميع الممثلين العرب.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها معتصم النهار على جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان الفضائيات العربية، وهو واحد من أعرق مهرجانات التكريم في مصر، إذ سبق وتم تكريمه بهذه الجائزة عن دوره في مسلسل “خمسة ونص” عام 2019.

على صعيد آخر، يستعد معتصم النهار للبدء بتصوير مسلسله الجديد “نفس”، الذي يخوض من خلاله السباق الدرامي في رمضان 2025، ويشاركه في بطولته النجمان عابد فهد ودانييلا رحمة. المسلسل من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة “الصباح”.

كما انتهى معتصم النهار من تصوير مسلسل آخر بعنوان “مش مهم الاسم”، سيعرض خارج السباق الرمضاني. ويشاركه في البطولة مجموعة من الممثلين اللبنانيين، وهم: أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي. العمل من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج ليال راجحة، وإنتاج شركة “الصباح إخوان”.