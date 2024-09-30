الأمم المتحدة: 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا

الدمام - شريف احمد - أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الاثنين بأن 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.وقال جراندي، في منشور على منصة إكس اليوم: "بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية 100 ألف شخص لبناني وسوري"، مشيرًا إلى استمرار التدفق.وأشار إلى أن المفوضية تتواجد في أربع نقاط عبور إلى جانب السلطات المحلية لدعم الوافدين الجدد.