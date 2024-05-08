السعودية تستضيف مقر أول غرفة تجارية أوروبية لدول الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت السعودية أول مقر لغرفة تجارة أوروبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، فيما تجاوز عدد تراخيص نقل مقار إقليمية لشركات أجنبية إلى الرياض300 شركة.

وافتتح أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان، كريستوف فارنو، الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة.

وتشكل الغرفة التجارية الأوروبية (ECCKSA) مستقبلا للتعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، كما ستكون الغرفة التجارية صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أول غرفة تجارة أوروبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مكرسة بدعم من الاتحاد الأوروبي جهودها لتعزيز الاقتصاد والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع التنويع الاقتصادي.

وكشف مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك خلال كلمته في حفل الافتتاح ، أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز 300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول2030.

وحضر الحفل وتسليم الترخيص، مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، ووكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين محمد أباحسين ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة لوركان تيريل ، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو ، والقائم بأعمال المديرية العامة للتجارة والمفوضية الأوروبية ليون ديلفو، ورئيس قسم التجارة في بعثة الاتحاد الأوروبي للمملكة وقطر وعمان والبحرين توماس يورجنسن.