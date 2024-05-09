الاقتصاد

“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسة أمام الروبل اليوم، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 70.08 كوبيكًا، مقارنة بقيمته عند آخر إغلاق، ليبلغ 91.8239 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو إلى 98.9461 روبلًا، بزيادة مقدارها 63.99 كوبيكًا، بينما أصبح سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل وفق البنك المركزي الروسي 12.6243 روبلًا، بزيادة قدرها 2.81 كوبيك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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