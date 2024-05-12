شكرا لقرائتكم خبر عن "اشتغل قبل ما تتخرج".. مراكز إبداع مصر الرقمية لتحويل أفكار الشباب لمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء 20 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، وتستهدف نشر المراكز في كل المحافظات، مستهدفة توسيع قاعدة الكوادر المدربة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة المحافظات وتعزيز القدرات التنافسية للشباب بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في صدارة الأنشطة الاقتصادية نموًا على مدار 5 سنوات بمعدلات نمو تزيد عن 16%، ولاستمرار هذه الريادة تسعى الوزارة إلى إتاحة برامج بناء القدرات الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية للشباب في سوق العمل المحلي والعالمي وتمكينهم من تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية، من خلال زيادة الأعداد المستهدفة في التدريب في برامج الوزارة 100 ضعف خلال 5 سنوات لترتفع من 4 آلاف متدرب في العام إلى 400 ألف متدرب في العام.



ويستهدف مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية صقل المهارات التكنولوجية للشباب ومساعدة الشباب المبدع في تحويل الأفكار الخلّاقة إلى شركات صغيرة وناشئة من خلال تدريب تقني لرواد الأعمال والقائمين على الشركات وكذلك توفير التدريب في مختلف الجوانب الاقتصادية والتسويقية والتجارية لتمكينهم من إدارة هذه الشركات بنجاح.

وتعمل وزارة الاتصالات على إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات أو بالقرب منها يسهم في مساعدة الشباب المستفيدين من البرامج المقدمة بالمراكز من تحقيق التكامل في اكتساب الخبرات العلمية والعملية من المجتمع الأكاديمي والخبراء المتخصصين في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت أحدث المراكز التي تم افتتاحها بمحافظة الأقصر لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا في الصعيد وتعزيز قدرة أبناء المحافظة في إنشاء شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك تأهيلهم للالتحاق بفرص عمل متميزة في السوقين المحلي والعالمي.