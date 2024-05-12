شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «المنجم للأغذية» ترتفع إلى 114 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت شركة المنجم للأغذية بنسبة 39.2% في الربع الأول من 2024، مسجلة 114 مليون ريال، مقارنة بـ81.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الربح ، نتيجة ارتفاع مجمل الربح بنسبة 25.7% في الربع الأول، وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في بعض مجموعات الأصناف مثل: اللحوم البيضاء والحمراء، ومشتقات الألبان، والخضار، والفواكه.

وأضافت أن ذلك على الرغم من: الزيادة النسبية في مصروفات التشغيل نتيجة لارتفاع المصروفات التسويقية خلال موسم رمضان.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الأول من 2024م بنسبة 40% ليصل إلى 114 مليون ريال، مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023م بسبب ارتفاع مجمل الربح بنسبة 25.1% ليبلغ 195.8 مليون ريال بسبب زيادة المبيعات لكل مجموعات الأصناف باستثناء الفواكه والخضار.

ونوهت بتحسن هوامش الربحية لمجموعات أصناف اللحوم الحمراء والبيضاء، والفاكهة والخضار والزيتون وزيت الزيتون خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.