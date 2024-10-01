شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية القطاع غير الربحي" يطلق خدمة "إفصاح بيانات الحوكمة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خدمة "إفصاح بيانات الحوكمة".

ويستهدف من وراء تلك الخدمة تمكين جميع المنظمات غير الربحية من الاستفادة من الخدمة الذاتية لتقييم الحوكمة. مؤشرات معايير الحوكمة وأصدر ضمن هذه الخدمة، الأدلة الإرشادية الداعمة متضمنةً الشرح لطريقة التسجيل، وآلية التقييم، والنماذج المتطلب تعبئتها.

وأوضح المركز أن خدمة إفصاح بيانات الحوكمة تأتي ضمن سعيه المستمر في تفعيل الرقابة الذاتية للمنظمات بما يحقق التنمية المنشودة منها في تنمية القطاع غير الربحي. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاء بتقييم الحوكمة للمنظمات غير الربحية، وبما يعكس التطور الكبير والملموس في البنية التحتية للقطاع غير الربحي بالمملكة. كما بيّن وجود عددٍ من التحديثات على مؤشرات معايير الحوكمة، وذلك سعيًا منه في تخفيف الأعباء على المنظمات، وبما يمكّنها من تحقيق أعلى النسب الممكّنة في الامتثال. الالتزام والشفافية والإفصاح وتضمنت التحديثات تعديل بعض الممارسات وأوزانها في معياري الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح، وتفعيل معيار السلامة المالية واحتسابه ضمن الدرجة العامة للتقييم، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة لجميع المنظمات غير الربحية.

وسيجري قريبًا العديد من الزيارات الميدانية للمنظمات غير الربحية التي لم تتم زيارتها سابقًا.

وأفاد المركز أن المنظمات غير الربحية يمكن لها الدخول إلى الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز.

ودعا المنظمات إلى التواصل معه من خلال قنواته الرسمية للاستفسارات والدعم، وذلك من خلال صفحة قنوات العناية بالعملاء على موقعه الإلكتروني.