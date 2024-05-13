عقد لاستلام الطرود البريدية من محطات الحافلات بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة مواصلات جدة، والشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود، عقد توزيع الطرود البريدية عبر صناديق بمواقع محطات الحافلات في جدة، مما يسهم في تعزيز الخدمات اللوجستية، وتحسين تجربة العميل، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وفعالة للعملاء في جميع أنحاء مدينة جدة، خاصة فيما يتعلق بعمليات سهولة استلام الشحنات من جميع محطات الحافلات الحالية والمستقبلية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، الدكتور أسامة إبراهيم عبده، عن سعادته بالتعاون البناء مع الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الخدمات في تحقيق رضا العملاء.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود إبراهيم صالح السحيباني، أن هذه الخدمة ستكون عالية الجودة، وتتوافق مع خطة الشركة في إرضاء عملائها.

يذكر، أن العقد يعد خطوة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية بالمملكة، وتحسين تجربة العميل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

عقد توزيع الطرود البريدية

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