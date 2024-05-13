عقد لاستلام الطرود البريدية من محطات الحافلات بجدة

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وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة، الدكتور أسامة إبراهيم عبده، عن سعادته بالتعاون البناء مع الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الخدمات في تحقيق رضا العملاء.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود إبراهيم صالح السحيباني، أن هذه الخدمة ستكون عالية الجودة، وتتوافق مع خطة الشركة في إرضاء عملائها.
يذكر، أن العقد يعد خطوة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية بالمملكة، وتحسين تجربة العميل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
عقد توزيع الطرود البريدية
بين
- شركة مواصلات جدة.
- الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود.
- مدينة جدة.
- عبر صناديق بمواقع محطات الحافلات بجدة.
- تعزيز الخدمات اللوجستية.
- تحسين تجربة العميل.
- تقديم خدمات متكاملة وفعالة للعملاء.
- سهولة استلام الشحنات من جميع محطات الحافلات.
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