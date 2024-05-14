شكرا لقرائتكم خبر عن 26 % ارتفاعا في عدد الركاب بمطارات السعودية خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن عدد الركاب في مطارات السعودية بنهاية 2023 بلغ حوالي 112مليون راكب بزيادة قدرها 26% عن عام 2022.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي في نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي في السعودية لعام 2023م، إن عدد الركاب عبر الرحلات الدولية في مطارات المملكة بلغ 61 مليون راكب بمعدل زيادة 46% عن عام 2022. الرحلات الداخلية بحسب النشرة بلغ عدد الركاب عبر الرحلات الداخلية في مطارات السعودية 51 مليون راكب بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الرحلات الداخلية في مطارات السعودية قد بلغت 421 ألف رحلة بمعدل ارتفاع قدرة 2% عن عام 2022م. الرحلات الدولية وبلغ عدد الرحلات الدولية في مطارات السعودية ما يقارب 394 ألف رحلة بمعدل ارتفاع 36% عن عام 2022م.

ووفقا للنشرة لغت كميات الشحن في مطارات السعودية 918 ألف طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2022, وكان شهر ديسمبر أعلى الاشهر لعام 2023 في كميات الشحن بمعدل 93 ألف طن. معدل الربط الجوي وكشفت النشرة عن تحقيق السعودية ارتفاعاً في معدل الربط الجوي الدولي لعام 2023 بواقع 9 مراتب لتصل بذلك إلى المرتبة 18 مقارنة بعام 2019.

وبلغ إجمالي عدد الدول التي تم الوصول إليها من جميع مطارات السعودية 86 دولة بزيادة قدرها 12% عن عام 2022, وعدد الوجهات 148 وجهة بمعدل ارتفاع 47% عن عام 2022. الطاقة الاستيعابية وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي الطاقة الاستيعابية لعام 2023 في جميع مطارات السعودية قد بلغ 116 مليون راكب سنوي, وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي الأعلى بمعدل 45 مليون راكب سنوي, يليه مطار الملك خالد الدولي بمعدل 37 مليون راكب سنوي, وجاء في المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بمعدل 13 مليون راكب سنوي.

يذكر أن نشرة إحصاءات النقل الجوي نشرة سنوية، تتوفر من خلالها إحصاءات ومؤشرات عن منظومة النقل الجوي، وحركة الرحلات والركاب والشحن عبر الطيران التجاري والخاص.

وتُعدُّ هذه النشرة أساسًا موثوقًا يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل الجوي، ولأغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية.

