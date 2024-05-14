شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة بريطانية: نسعى لتعاون مع السعودية في الاستثمار بالسياحة والثقافة والان نبدء بالتفاصيل



وأضافت خلال كلمة له بمؤتمر مبادرة المستقبل العظيم السعودية البريطانية: إن تلك الاستثمارات قد جدت نفعا. العلا والتراث الثقافي العالمي تابعت: رأينا تحولات في مناطق عدة مثل العلا التي وضعتها اليونسكو ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي.

وتستضيف الرياض مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.

ويعقد المؤتمر في 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي، يعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير

وتشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري. الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر: "نستهدف تحقيق تعاون ناجح مع السعودية من خلال الاستثمار في قطاعي الثقافة والسياحة وقطاع الموسيقى".وأضافت خلال كلمة له بمؤتمر مبادرة المستقبل العظيم السعودية البريطانية: إن تلك الاستثمارات قد جدت نفعا.تابعت: رأينا تحولات في مناطق عدة مثل العلا التي وضعتها اليونسكو ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي.وتستضيف الرياض مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.ويعقد المؤتمر في 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي، يعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.وتشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.