شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: البنوك الاوروبية تستثمر في مصر 12.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، علي حرص مصر علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا يتطلب توفير تمويلات متنوعة وتشجيع بنوك التنمية لسد الفجوة التمويلية عبر تلك التمويلات المتنوعة، بالاضافة الي الحرص علي مشاركة القطاع الخاص بصورة فعالة، مهما كان حجم الشركة او نوع نشاطها، مع تفعيل دور منصة حافز.

وجاء ذلك في مؤتمر "نحو إفريقيا المستدامة"، أطلقته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) ، بمشاركة عدد كبير من الحضور والمشاركين منهم الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة،، وتولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، والينا بانوفا الممثل المقيم للامم المتحدة زفي مصر .

أضافت المشاط أن البنوك الاوروبية تستثمر في مصر بحجم تعاون 12.9 مليار دولار بصفة عامة ، لافتة أن هناك تعاون في كافة المجالات تزامنا مع زيادة المنافسة والتحول الاخضر والحد من الانبعاثات من خلال أجندة كبيرة تعمل عليها مع الشركاء منها توفير نحو 10 مليارات قروض للقطاع الخاص خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .

أضافت أن هناك مؤتمر استثماري مع الاتحاد الاوروبي وإتاحة فرص استثمار جديدة في مصر ، بما يساهم في تحقيق التنمية، لافتة أن مصر جزء من افريقيا وتساعد علي تنميتها حيث تعمل الوزارة علي دعم القطاع الخاص بكافة الوسائل .