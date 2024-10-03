رامي صبري يتراجع عن إلغاء حفله في الجامعة الصينية.. ماذا حدث؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري رامي صبري تراجعه عن إلغاء حفله في الجامعة المصرية الصينية المقرر إقامته يوم 11 أكتوبر الجاري.

قرار رامي صبري بإلغاء الحفل

وكان رامي قد قرر إلغاء حفله في الجامعة المصرية الصينية بسبب انتشار بوسترات للحفل تجمعه مع الفنانة روبي، حيث ظهر في البوستر بحجم أصغر من روبي، مما دفعه لإعلان إلغاء الحفل عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: “تم إلغاء حفلة الجامعة لعدم احترام منظمي الحفل لمكانتي، وأي شخص يحاول تكرار هذا في أي حفل آخر سيتم إلغاء حفله بنفس الطريقة. هذا تحذير شديد لأي شخص يعمل في تنظيم الحفلات”.

توضيح الجامعة

وجاء في البيان التوضيحي من الجامعة المصرية الصينية عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك التالي: “توضيح… في ضوء ما تم نشره من النجم رامي صبري بشأن بوستر حفل استقبال الجامعة المصرية الصينية للعام 2024، تنوه الجامعة إلى أنها تحترم تعاقداتها وتكن كل الاحترام والتقدير لقيمة الفن وكل السادة الفنانين. الجامعة غير مسؤولة عن أي سوء تفاهم يقلل من شأن أي فنان، وليس لها أي علاقة بما يتم نشره على صفحات غير رسمية وليست تابعة لها”.

رد رامي صبري بعد بيان الجامعة

ورد رامي صبري على توضيح الجامعة عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: “لأجل طلاب الجامعة الذين اهتموا وبعثوا لي رسائل كثيرة جداً، وهذا دليل على محبتهم لي، بالتأكيد سأقابل ذلك بالمحبة والاحترام والاهتمام أكثر. واهتمام إدارة الجامعة المحترمة بأن أكون موجوداً… سأكون معكم في حفل الجامعة المصرية الصينية بفاميلي بارك يوم 11/10/2024”.