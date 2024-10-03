تهديدات بإيقاف المسلسل التركي “البراعم الحمراء”.. هل تُواجه الحرية خطرًا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلّقى أبطال مسلسل “البراعم الحمراء” تهديدات من مختلف الطوائف في تركيا، إضافة الى مطالبات بإيقاف عرض العمل الذي يتناول قضايا جريئة في الدين والزواج.

في هذا السياق، أعلن رئيس RTÜK (المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون)، في رسالة “أنه مع بداية الموسم الجديد، بدأنا عملية مراقبة صارمة للمسلسلات. وقد أدّى ذلك إلى تسليط الأضواء مرة أخرى على مسلسلَي “البراعم الحمراء” و”شراب التوت” من إنتاج شركة “غولدن فيلم”. وكان قد تمّ فرض عقوبة إيقاف البث على Show TV وNOW بما يخص هذين المسلسلَين.”.

ثم عاد ونشر رئيس RTÜK في الساعات الماضية رسالة ثانية جاء فيها: “مجلسنا الأعلى يُنفّذ عملية مراقبة دقيقة على المسلسلات في الموسم الجديد. المسلسلات التي تحظى بنسب مشاهدة عالية وتلقى العديد من الشكاوى تثير ردود فعل مجتمعية عندما تنتهك مبادئ البث.”

وتابع “المراقبون على أهبة الاستعداد لمراقبة المسلسلات التي تثير قلق المواطنين وتُتهم بانتهاك الأمن القومي وتثير ردود فعل مجتمعيّة مستمرة دون توقّف.”

وختم بالقول: “يمكن لمواطنينا أن يطمئنوا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسلسلات المخالفة بعد التحقيقات المطلوبة على أن نعلن ذلك للرأي العام بكل احترام”.