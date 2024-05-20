شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن يصعد إلى 3190 جنيهاً لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع ملحوظ ، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3190 جنيها وذلك على خلفية صعود السعر العالمي للذهب فوق 2435 دولار بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3646 جنيها.

عيار 21 يسجل 3190 جنيها.

عيار 18 يسجل 2734 جنيها.

عيار 14 يسجل 3190 جنيها.

الجنيه الذهب 25520 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع لتسجل مستوى قياسي جديد بدعم من تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط عودة المخاوف من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ليتخطى الذهب بهذا قمته السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2414 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2439 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ويأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل المعدن النفيس ارتفاع منذ بداية شهر مايو بنسبة 7% في طريقه لتسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.