شكرا لقرائتكم خبر عن شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون فى معرض طرابلس الدولى بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بها لتتمكن من التصدير والمنافسة في الأسواق العربية والدولية من أهم محاور خطة عمل الجهاز وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للتوسع في المنتج المحلي الذي يتمتع بالجودة مما يسهم في إحلال الواردات وزيادة معدلات التصدير.

وجاء ذلك بمناسبة مشاركة عدد من شباب جهاز تنمية المشروعات فى معرض طرابلس الدولى- ليبيا الذى يقام خلال الفترة من 15مايو وحتى 21 مايو 2024 وينظم الجناح المصرى بالمعرض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ويضم المعرض كبرى الشركات من مختلف الدول.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على إشراك عملائه بشكل دوري في عدد متنوع من المعارض سواء المحلية أو العربية أو الدولية مما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير كما يتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم.

وتأتي مشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض طرابلس الدولي استمرارا للتعاون المثمر مع الدول العربية بصفة عامة ودولة ليبيا بصفة خاصة لكونها سوق واعد امام الصادرات المصرية مما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وافتتح وزير الاقتصاد والتجارة الليبى محمد الحويج معرض طرابلس الدولي بدورته الخمسين يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 على أرض معرض طرابلس الدولي وبحضور لفيف من الوزراء والمسئولين كما قام السفير تامر الحفني سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا بتفقد أجنحة المعرض المصري ومن بينها جناح جهاز تنمية المشروعات حيث أشاد بجودة المنتجات المعروضة.

ويشارك عملاء الجهاز بمنتجات مختلفة في معرض طرابلس الدولي ومنها مشروعات هندسية وكيميائية وتراثية حيث لاقت منتجاتهم اقبالا من الجمهور الذي أثنى على أذواق المنتجات وتنوعها.

ويشار أن معرض طرابلس الدولي بنسخته الخمسين يشهد مشاركة أكثر من 300 شركة منها شركة ليبية ومشاركة دولية من مصر وتونس وايطالية وتركيا والجزائر واندونسيا والسعودية وإيران بمختلف المجالات وتستمر فعالياته خلال الفترة من 15حتى 21 مايو 2024.



