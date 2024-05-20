شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 27183 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 33329 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11718 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 8509 نقطة.