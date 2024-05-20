شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: المبادرات الخضراء مهمة لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، أن المبادرات الخضراء مهمة جدا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لابد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص .

وجاء ذلك في مؤتمر "نحو إفريقيا المستدامة"، أطلقته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) ، بمشاركة عدد كبير من الحضور والمشاركين منهم الدكتورة رانيا المشاط، وتولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، والينا بانوفا، الممثل المقيم للامم المتحدة زفي مصر .

وأضاف محيى الدين أنه بدون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، لاحتواء الأثار السلبية للتغيرات المناخية وبعض المبادرات، مشيرا لأهمية السيطرة علي معدلات الفقر والديون مع زيادة الاستثمارات، موضحا أن هناك عدم تعاون من الأطراف الكبيرة في التجارة فهناك 3 الاف معوق أمام منظمة التجارة العالمية، والتي شهدت مراكش مولدها كممثل لافريقيا .

وتابع محيى الدين إن عدم التعامل مع الأوضاع الحالية سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للاقتصادات العالمية، موضحا إنه علي المستوي الافريقي هناك عمل جيد للعمل من خلال مجالات متنوعة، منها الترويج لأسواق الكربون، وحل مشكلة الديون ، بجانب مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر تضم نحو 12 ألف مشروع يمكن البناء عليها .

وأضاف أن هدف الأمن الغذائي هناك 78‎%‎ من الافارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب وهو ضعف الرقم العالمي ، وبالفعل هذا الأمر مشكلة بالفعل ، لافتا أن افريقيا، يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربايية والأدوية والهيدروجين الأخضر ، ولابد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر .



