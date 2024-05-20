شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: نسعى لجذب الاستثمار لمصر الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إننا نسعي لجذب القطاع الخاص لمصر من أجل تنمية مستدامة، وتسريع وتيرة التمويل العالمي وهى ليست سهلة، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبي يسعى لتوفير تمويلات للدول النامية عبر استراتيجية جديدة مبنية علي حوار بناء وفعال لكافة الأطراف.

وأشار إلى أننا وقعنا اتفاقا مع الرئيس السيسي هذا العام، لدعم العلاقات المشتركة وبحزم مالية هائلة، مع التنسيق لإقامة مؤتمر نهاية الشهر القادم لجذب الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي .

وجاء ذلك في مؤتمر "نحو إفريقيا المستدامة"، أطلقته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وعدد كبير من الحضور والمشاركين منهمرالدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وتولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا، إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، في الجلسة الاولي.

وأضاف برجر إننا نعمل علي تحفيز الاستثمار وجذبه لمصر، مع استمرار العمل لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الممولين، والتركيز علي الاقتصاد الأخضر، بهدف إحداث تغيير ايجابي.



