شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 9.66 مليون من أسهم «مياهنا» بـ«تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وكان السهم قد حدد سعره عن طريق عملية بناء سجل الأوامر، فيما تمثل أسهم الطرح المخصصة للأفراد نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العامل.

وتستمر فترة اكتتاب الأفراد لمدة يومين، إذ تنتهي غدا الأربعاء.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس 2024، على طلب الشركة تسجيل وطرح 48.3 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريال.

وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشاران الماليان ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة مياهنا نيابة عن الشركة في أبريل الماضي، تحديد النطاق السعري لطرحها المتوقع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

ووفقا لبيانات على موقع تداول، تحدد النطاق السعري للطرح بين (10.5) – (11.5) ريال للسهم الواحد.

وبحسب البيانات فإن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بدأت يوم الإثنين 29/04/2024م وانتهت يوم الخميس 02/05/2024.

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم الثلاثاء، اكتتاب الأفراد في 9.66 مليون سهم من أسهم شركة مياهنا السعودية لمعالجة المياه (مياهنا)، بسعر 11.50 ريال للسهم.وكان السهم قد حدد سعره عن طريق عملية بناء سجل الأوامر، فيما تمثل أسهم الطرح المخصصة للأفراد نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العامل.وتستمر فترة اكتتاب الأفراد لمدة يومين، إذ تنتهي غدا الأربعاء.وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس 2024، على طلب الشركة تسجيل وطرح 48.3 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم ريال.وأعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشاران الماليان ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة مياهنا نيابة عن الشركة في أبريل الماضي، تحديد النطاق السعري لطرحها المتوقع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر.ووفقا لبيانات على موقع تداول، تحدد النطاق السعري للطرح بين (10.5) – (11.5) ريال للسهم الواحد.وبحسب البيانات فإن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بدأت يوم الإثنين 29/04/2024م وانتهت يوم الخميس 02/05/2024.