شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 268.46 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء في التعاملات الصباحية، عند آخر مستوياتها في إغلاق أمس الإثنين. سعر جرام الذهب في السعودية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية نحو 292.87 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم، 268.46 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 256.26 ريال، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 219.65 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية عند 170.84 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 146.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم نحو 9108 ريالات، بينما بلغ سعر جنيه الذهب، 2050 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 292.866 ألف ريال.