قرار عاجل من وزير التموين استعدادا لعيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد علي 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيداً لضخها في 1500 منفذ مابين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة و شوادر علي مستوي الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها ، بالاضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع و الشوادر.

وأوضح الوزير، أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي و 5 آلاف أخري في سفاجا إضافة إلي 10 آلاف رأس جار وصولها خلال الأيام المقبلة لافتا الى قيام الوزارة بضخ نحو 40 طناً من اللحوم الطازجة يومياً بمنافذ المجمعات تزيد إلي ما بين 120 و 150 طناً مع اقتراب العيد.