شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: برنامج تمكين الاستشكاف التعديني يدعم التنويع الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن برنامج تمكين الاستشكاف التعديني سيعمل على دعم جهود التنويع الاقتصادي للمملكة، وتعزيز مكانتها الدولية، باعتبارها منطقة مفضلة للاستكشاف عن المعادن والاستثمار في قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم, في مقرها بمدينة الرياض، حول برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائبه لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومشاركة أكثر من 20 شركة مهتمة بالبرنامج، وممثلين من وزارة الاستثمار، وهيئة المساحة الجيولوجية، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد".
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تقليل مخاطر استثمارات المستكشفين، ومشاركتهم رحلة الاستشكاف الخاصة بهم، مع التركير على تشجيع استكشاف المعادن الحرجة والإستراتيجية بالسعودية.
ولفت إلى أن البرنامج سيعمل على تسريع نمو الشركات المحلية، وتعزيز نظام بيئي نابض بالحياة لريادة الأعمال والابتكار، وتحسين المعرفة الجيولوجية، وفتح فرص الاستكشاف في مناطق جديدة وناشئة، من خلال توفير البيانات الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية واستخدام التقنيات المبتكرة.
واستعرضت الندوة أهداف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، وأدواره، ومعايير التقديم، وطرق التقديم.
وشهدت الإجابة عن أسئلة الشركات المتقدمة للبرنامج، إضافة إلى عقد جلسة حوارية عن البرنامج، بمشاركة مسؤولين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار.
يذكر أن برنامج تمكين الاستكشاف التعديني أطلق في مطلع شهر أبريل من هذا العام.
وجاء البرنامج ثمرة للتعاون والشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع وزارة الاستثمار.
ويقدم البرنامج حوافز مالية للشركات الحاصلة على رخصة استكشاف بالمملكة؛ بهدف تعزيز أعمال الاستكشاف، وزيادة موثوقية البيانات والمعلومات الجيولوجية والفنية، وتوسيع نطاق إمكانات الاستكشاف التعديني بالمملكة، تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم, في مقرها بمدينة الرياض، حول برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائبه لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومشاركة أكثر من 20 شركة مهتمة بالبرنامج، وممثلين من وزارة الاستثمار، وهيئة المساحة الجيولوجية، والشركة السعودية لخدمات التعدين "إسناد".
الثروات المعدنيةأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته في الندوة، أهمية برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك مساهمته في رفع قيمة الثروات المعدنية في المملكة إلى أكثر من 9 تريليونات ريال.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تقليل مخاطر استثمارات المستكشفين، ومشاركتهم رحلة الاستشكاف الخاصة بهم، مع التركير على تشجيع استكشاف المعادن الحرجة والإستراتيجية بالسعودية.
ولفت إلى أن البرنامج سيعمل على تسريع نمو الشركات المحلية، وتعزيز نظام بيئي نابض بالحياة لريادة الأعمال والابتكار، وتحسين المعرفة الجيولوجية، وفتح فرص الاستكشاف في مناطق جديدة وناشئة، من خلال توفير البيانات الفنية وفق أفضل الممارسات العالمية واستخدام التقنيات المبتكرة.
واستعرضت الندوة أهداف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، وأدواره، ومعايير التقديم، وطرق التقديم.
وشهدت الإجابة عن أسئلة الشركات المتقدمة للبرنامج، إضافة إلى عقد جلسة حوارية عن البرنامج، بمشاركة مسؤولين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار.
يذكر أن برنامج تمكين الاستكشاف التعديني أطلق في مطلع شهر أبريل من هذا العام.
وجاء البرنامج ثمرة للتعاون والشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع وزارة الاستثمار.
ويقدم البرنامج حوافز مالية للشركات الحاصلة على رخصة استكشاف بالمملكة؛ بهدف تعزيز أعمال الاستكشاف، وزيادة موثوقية البيانات والمعلومات الجيولوجية والفنية، وتوسيع نطاق إمكانات الاستكشاف التعديني بالمملكة، تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.