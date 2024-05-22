شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب وسط ترقب لاجتماع «المركزي الأمريكي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % ليصل إلى 2413.50 دولاراً للأوقية (الأونصة).وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % ليصل إلى 2416.80 دولاراً للأوقية.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % ليصل إلى 31.70 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 % ليصل إلى 1049.55 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 % ليصل إلى 1017.73 دولاراً للأوقية.