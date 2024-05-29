شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهاية اكتتاب الأفراد في أسهم «التيسير تالكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتهي اليوم الأربعاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، والتي بدأت أمس الثلاثاء 28 مايو 2024.

وكانت الشركة قد أعلنت في نشرة إصدار الطرح، أنه يمكن تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين الأفراد من خلال الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي أو القنوات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الجهات المستلمة لعملائها، وذلك خلال فترة الطرح. اكتتاب شركة التيسير تالكو وأفادت الشركة بأنه يجب على كل المستثمرين الأفراد التقدم بطلب الاكتتاب بعدد 10 أسهم طرح كحد أدنى، و250 ألف سهم طرح كحد أقصى لكل مستثمر، علما بأن الحد الأدنى للتخصيص هو 10 أسهم طرح لكل مستثمر.

وأشارت إلى أنها ستخصصص ما يتبقى من أسهم الطرح إن وحدت على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مستثمر فرد إلى إجمالي أسهم الطرح المطلوب الاكتتاب فيها

ولفتت إلى أن في حال تجاوز عدد المستثمرين الأفراد 120 ألف مستثمر فرد فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقا لما يراه المستشار المالي بالتسنيق مع الشركة. رد الفائض ونوهت برد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجدت إلى المستثمرين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن ستعلن عن عملية التخصيص النهائي في تاريخ أقصاه يوم الأحد 2 يونيو المقبل، ورد فائض مبالغ الاكتاب إن وجدت في موعد أقصاه يوم الأحد 2 يونيو.

وكانت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية نيابة عن الشركة قد حددت النطاق السعري لطرحها وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. سعر الطرح النهائي وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم تحديد السعر النهائي بـ43 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 68.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.