شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع اضطراب الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية يوم الخميس، في ظل زيادة الطلب على الغاز المسال في آسيا والأرجنتين، مع اضطراب الإمدادات، ما أدى إلى نقص المعروض في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة القياسية ارتفعت بنسبة 8ر4% لتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية جديدة للأسبوع الثالث على التوالي.

وأشارت إلى زيادة التركيز على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا حيث يزداد الطلب على الطاقة بعد فترة من تراجع الأسعار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

موافقة الطقس الشتوي

كما تسعى الأرجنتين إلى تأمين إمدادات الغاز تحسبًا لمواجهة طقس شتوي أبرد من المعتاد.

ويعني هذا زيادة التنافس مع أوروبا على شراء الغاز المسال من الأسواق العالمية، بعد تحول أوروبا إلى استخدام الغاز المسال لتعويض النقص الحاد في إمدادات الغاز القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.



ويتابع المتعاملون في السوق تعطل الإمدادات من ماليزيا وبروناي وعمليات الصيانة المستمرة لمنشآت الغاز الطبيعي في النرويج.

ارتفاع مستويات المخزونات

في الوقت نفسه قال محللو بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب وبينهم دان سترويفن وسامانتا دارت في تقرير نشر مساء أمس، إن الطلب المنخفض على الغاز في أوروبا حاليًا سيبقي على مستويات المخزونات في المستودعات مرتفعة.

لكن في الوقت نفسه فإن زيادة التنافس على الغاز المسال مع آسيا سيساعد في منع "تراكم المخزون خلال الموسم الحالي".

ويتوقع بنك جولدمان ساكس جروب تراجع سعر الغاز إلى 30 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال الصيف الحالي، في حين تتوقع خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية أن يتراوح متوسط سعر الغاز خلال العام الحالي بين 25 و35 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بانخفاض يتراوح بين 30 و40% عن مستواه في العام الماضي، بفضل كفاية المخزونات وضعف الطلب الصناعي على الطاقة.