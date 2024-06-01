تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 81.62 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط اليوم، وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقرر بعد غد الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج في التحالف.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 24 سنتا،إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 77 سنتا, إلى 81.11 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا،إلى 76.99 دولار، فيما تراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6 بالمئة، وخسر خام غرب تكساس واحدا بالمئة.