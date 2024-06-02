شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من طرح "أرامكو".. تفاصيل الاكتتاب على 1.545 مليار سهم والان نبدء بالتفاصيل



ويعد الإجراء طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالًا للسهم الواحد. تفاصيل الطرح لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" ، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول

وستجري إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

تعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم اصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح.

ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة. الدمام - شريف احمد - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء اكتتاب أرامكو السعودية على 1.545 مليار سهم، وتترقب الأوساط الاقتصادية إطلاق الطرح العام الثانوي لأسهم عادية بالشركة.ويعد الإجراء طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالًا للسهم الواحد.لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء "خيار التخصيص الإضافي" و"greenshoe" ، بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة والموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.وستجري إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.تعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم اصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح.ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.