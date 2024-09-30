مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - شدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنب التصعيد العسكري على حدود لبنان الجنوبية، وحماية المدنيين وضبط النفس، والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم بن محمد البديوي، في بيان أصدره، مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.

ونوه إلى ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تضمن ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن يمارس لبنان سيادته الكاملة.