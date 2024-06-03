مؤتمر التحكيم في الطاقة والنفط والغاز 2025 يعقد في الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شراكة استراتيجية مع مؤتمر القانون الدولي ومركز التحكيم الأسكتلندي، لتنظيم المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى.

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية التي ستكون شريكا فاعلا في تنظيم المؤتمر، وبحضور رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء اللجنة الاستشارية للمركز وأعضاء من الملحقيات التجارية الخليجية والعربية في السفارات بالمملكة المتحدة ورجال الأعمال والقانون.

ومن المرتقب أن يشهد المؤتمر حضورا كبيرا من مختلف الجهات التحكيمية والقانونية من دول الخليج والمنطقة والعالم، والخبراء القانونيين وممثلي الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وممثلين من حكومات ومؤسسات قانونية وصناعية، ومتحدثين متخصصين في مجالات التحكيم التجاري والعلاقات الدولية وعلوم الطاقة.

وأوضح المركز أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في عمل المركز وشراكاته مع كبار المؤسسات الدولية في المجال، ونقل الخبرات الدولية في مجال التحكيم إلى منطقة الخليج العربي.

وأكد الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن استقطاب المركز لهذا المؤتمر المرموق يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد شركات النفط والطاقة في دول الخليج، وتقلبات أسعار النفط والغاز التي تشهدها المنطقة التي تؤدي في حالات كثيرة إلى نشوب خلافات تتطلب آليات فعالة للتسوية، مشيرا إلى أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يشكل 43% من إجمالي النزاعات القانونية الدولية.