شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى القاعة الجديدة بالمتحف القومى للحضارة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الاجتماع الأخير لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية؛ تمت الموافقة من حيث المبدأ على مقترح إقامة قاعة جديدة بالمتحف، ففيما تختص تلك القاعة؟

تختص القاعة الجديدة المقرر إنشاءها فى فنون التحنيط فى مصر القديمة وهو ما يعد استكمالاً لفكرة سيناريو العرض المتحفى للمتحف ومع ما تمثله المومياوات من قيمة تاريخية وأثرية كبيرة.

وسوف تسهم القاعة فى تطوير وإثراء تجربة الزائرين بالمتحف وإضافة تجارب وعناصر جذب له وقصص وسيناريوهات متحفية جديدة وبما يعزز من استدامة دور المتحف الثقافى والتراثى والأثرى.

وشهد المتحف خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية المختلفة التى نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتى من بينها أمسية موسيقية للفنان والموسيقار هانى شنودة بعنوان "ألحان خالدة"، ومعرض مؤقت بعنوان "حكاية متحف" بقاعة النسيج المصرى بالمتحف لإحياء الذكرى الثالثة لافتتاحه، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية بعنوان "العمال صناع الحضارة" بمناسبة عيد العمال، وفعاليات بطولة العالم للإسكواش، والملتقى الدولى الثانى للتمكين بالفن، وورشة فنية تراثية تحت عنوان "كحك العيد" وذلك ضمن فعاليات ورش "الشيف المصرى الصغير" فى الموسم الثانى من مبادرة "طبلية مصر"، وذلك بالتعاون مع مجموعة صادكو، وفعالية ثقافية لإحياء التراث بعنوان "تراث مصرى عمارة وفن".