الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. مؤشر داو جونز يغلق متراجعًا بنسبة 0.2%

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. مؤشر داو جونز يغلق متراجعًا بنسبة 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تراجعًا عند الإغلاق، مع نهاية تعاملات الجمعة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 18ر87 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 99ر38798 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 97ر5 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 99ر5346 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 99ر39 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 13ر17133 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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