شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. مؤشر داو جونز يغلق متراجعًا بنسبة 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تراجعًا عند الإغلاق، مع نهاية تعاملات الجمعة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 18ر87 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 99ر38798 نقطة. مؤشرات الأسهم الأمريكية وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 97ر5 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 99ر5346 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 99ر39 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 13ر17133 نقطة.