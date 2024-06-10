الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا 0.02%

0 نشر
واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا 0.02% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر نيكي القياسي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وارتفع المؤشر 0.02% إلى 38689.78 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 2759.87 نقطة.

أخبار متعلقة

 

غدا.. توزيع أرباح على مساهمي «الاتحاد للتأمين» عن عام 2023
«الكابلات »: إلغاء قرار بإيداع مقترح التنظيم المالي
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا