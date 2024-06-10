شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح مرتفعًا 0.02% والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - صعد المؤشر نيكي القياسي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وارتفع المؤشر 0.02% إلى 38689.78 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18% إلى 2759.87 نقطة.