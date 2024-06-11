شكرا لقرائتكم خبر عن إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إدراج مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»، بقيمة 147مليون دولار أمريكي في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت، وهي شركة رائدة على الساحة الإقليمية في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشروعات بالإضافة إلى الخدمات العقارية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.



وشهدت الصفقة قيام مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» بطرح 30% من إجمالي أسهمها المُصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي، (بما يعادل 489 مليون دولار أمريكي). وتهدف مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة من عملية الطرح المذكورة من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز منظومة الحوكمة بالمجموعة، فضلًا عن التوسع بنطاق تواجدها بالسوق وتنمية شبكة شراكاتها الاستراتيجية.



وتعد هذه الصفقة أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين، وذلك بعد إتمام صفقة طرح شركة علي الغانم، والتي لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في إتمامها. شهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المؤهلين، مما يؤكد جذب سوق الكويت للمجتمع الاستثماري بفضل المقومات والفرص القوية التي ينبض بها، وهو ما يعكس حرص شركة إي اف چي هيرميس على اقتناص عملائها لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة.



وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية، وهو ما يعكس قدرة الشركة ومكانتها الرائدة بالأسواق الإقليمية التي تؤهلها للشراكة مع الكيانات الكبرى مثل مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها والتوسع بقاعدة مستثمريها. وأوضح جاد أن مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» تتميز بتنوع فريد لنموذج أعمالها، وهو بمثابة ركيزة قوية للنمو المستدام. وأكد جاد على حرص إي اف چي هيرميس على دعم مجموعة بيوت في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتها لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها.



تأسست مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة عام 2006، وهي من أبرز الشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة مجموعة متنوعة من الشركات ذات القدرات ومقومات النمو العالية المتخصصة في مجال الخدمات التكميلية بمختلف أسواق الخليج. ويتمثل المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة في شركتيها التابعتين شركة كي آر إتش وشركة ريل استيت هاوس حيث تحظيان بمكانة رائدة فضلاً عن دورهما في تنمية أعمال المجموعة على نحو مستدام. وتواصل مجموعة بيوت الاستثمارية تقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها وشبكة شركائها، علاوة على مساهمتها في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها بوجه عام.



جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى خلال عام 2024.

فقد قامت إي اف چي هيرميس مؤخرًا بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وبدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، بقيمة 764 مليون دولار أمريكي في السوق السعودية (تداول)، وبدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة سبينيس -الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير سلسلة كبيرة من متاجر السوبر ماركت المتميزة- في سوق دبي المال بقيمة 375 مليون دولار، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 64 مرة.

كما قامت الشركة بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي الصفقة الأبرز في سوق دبي المالي إلى اليوم.