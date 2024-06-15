شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للمحاسبات يطالب شركة مصر للزيوت بفتح أسواق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر للزيوت والصابون، باستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، وفتح أسواق جديدة لتحقيق عائد مناسب على الأموال المستثمرة، وحفاظًا على استمرارية الشركة، وذلك بعدما رصد الجهاز تحقيق الشركة صافي ربح بنحو 275 ألف جنيه بعد تأثره بإيرادات غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة بنحو 3.3 مليون جنيه وفوائد دائنة بنحو 1.3 مليون جنيه، في حين حققت الأنشطة الرئيسية خسائر بنحو 11.7 مليون جنيه، لتصل صافي التدفقات النقدية سالبة من أنشطة التشغيل بنحو 5.163 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024.

كما طالب الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر للزيوت في الفترة من 31 مارس 2024، بالاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية بالشركة وفتح أسواق جديدة لجميع منتجاتها لتحقيق أهدافها، وذلك في ظل اعتماد الشركة في تحقيق معظم إيراداتها على مبيعات الزيت التمويني البالغة 2.2 مليار جنيه بنسبة 91% من إيرادات النشاط البالغة 2.4 مليار جنيه، الأمر الذي قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة، وقدرتها على الاستمرار في حالة تغيير المنظومة التموينية، وعدم تحقيق الشركة كمية المبيعات المستهدفة لعلف الحيوان وصابون الغسيل والسائل.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على ضرورة إعادة نظر شركة مصر للزيوت والصابون في قيمة الانخفاض في أرصدة العملاء المتوقفين عن السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ في ضوء الأحكام الصادرة ومتابعة الدعاوى القضائية المتداولة، وذلك بعدما تضمن حساب العملاء أرصدة مدينة متوقفة منذ عدة سنوات بنحو 17.3 مليون جنيه قدرت الشركة الانخفاض في قيمتها بنحو 16.9 مليون جنيه، كما تضمن حساب الأرصدة المدينة الأخرى أرصدة مدينة متوقفة منذ عدة سنوات بنحو 6.041 مليون جنيه قدرت الشركة الانخفاض بكامل قيمتها.

كما شدد الجهاز، على ضرورة التزام شركة مصر للزيوت والصابون بتعليمات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنع استخدام الزيت الخام التمويني في إنتاج الزيت الحر المعبأ، وذلك بعدما بلغت كمية مبيعات الزيت الحر (معبأ، صلب) خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 نحو 349 طنًا رغم أن الزيت الخام الذي تم شراؤه خلال ذات الفترة من السوق نحو 50.25 طن، مما يشير لاستخدام كمية 316 طن من الزيت الخام الوارد من الشركة القابضة المخصص لإنتاج الزيت التمويني.