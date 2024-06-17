شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة فى مصر.. تحرك محدود نحو الارتفاع لجميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفضة في مصر اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 والتي تحركت في نطاق محدود بارتفاع 0.04% في السوق المصري بالنسبة لعيار 99.9%.

وفيما يلي أبرز تطورات أسعار الفضة:

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 يسجل 42.9 جنيه

جرام فضة إسترليني عيار 92.5 يسجل 41.4 جنيه

جرام فضة عيار 916 يسجل 41.1 جنيه

جرام فضة 975 يسجل 39.19 جنيه

جرام فضة عيار 800 يسجل 35.8 جنيه

جرام فضة عيار 750 يسجل 35.5 جنيه

على المستوى العالمي، ارتفع سعر الفضة لشهر يوليو بنسبة 0.88% لتتم المتاجرة به على 29.32 دولار للأونصة.

منذ بداية عام 2024 وحتى يوم الجمعة 17 مايو 2024 ارتفع سعر الفضة بنسبة 32.4% وسجلت أعلى مستوى منذ عام 2013 عند 31.59 دولار للأونصة، بينما ارتفع الذهب خلال نفس الفترة بنسبة 17.1% فقط وسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولارا للأونصة.