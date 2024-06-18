شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء جنوب القاهرة" تضع خطة لخفض نسبة الفقد إلى 20% بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى، وضعت خطة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بالشركة إلى 20% بنهاية العام الحالى، موكدا أن الشركة تعمل على قدما وساق للقضاء على الفقد بالشبكة الذى وصل ببعض المناطق التابعة للشركة إلى 60%.

وأوضح المصدر أن المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة جنوب القاهرة أصدر تعليمات لجميع الإدارات التابعة للشركة ببذل أقصى ما في وسعها لإنقاذ الشركة من الخسائر المالية التي تعرضت لها نتيجة ارتفاع نسب السرقات وعدم الالتزام بقواعد تركيب العدادات بشكل سليم.

وتابع المصدر أنه منذ صدور قرار المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعيين المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة منذ يومين تشهد الشركة حالة من الطوارئ و حركة تنقلات بين القيادات وذلك بهدف سرعة السيطرة على زيادة الخسائر المالية التى تتعرض لها نتيجة ارتفاع معدل السرقات ، كاشفا أن الهدف من البدء بالشيخ زايد و 6 أكتوبر هو أن التجمعات السكنية "كمباوندات" بها عدد كبير من سرقات التيار التى لم يحرر محاضر ضدها.