شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الاثنين ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2707 دولار أمريكية، بارتفاع 0.19%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1835 يورو بانخفاض 0.12%. انخفاض الأسهم البريطانية أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الاثنين على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.06%، ما يعادل 4.71 نقطة، ليصل عند مستوى 8142.15 نقطة.