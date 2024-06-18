شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق لبيانات أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%، لتصل إلى 2320.69 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، مسجلةً 2335.30 دولارًا.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 29.42 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.9% مسجلاً 972.83 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5%، ليصل إلى 893.18 دولارًا.