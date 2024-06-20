الاقتصاد

تعرف على مشروعات خطة 23/2024 لمواجهة تغير المناخ

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 20 يونيو 2024 03:00 ص

عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشروعات لمواجه تغير المناخ ولتخفيف من التأثيرات الـمُناخية التي يشهدها العالم .

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن خطة العام المالى 23/2024 شهدت تنفيذ واستكمال باقى المشروعات لمواجه التغيرات المناخية منها:

1- استكمال باقي المشروعات  مثل مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي)
2-  تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة
3-  تنفيذ مشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية
4-  إنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية الـمحلية
5-  انشاء محطات رصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان،
6-  تنفيذ مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة
7-  انشاء مشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة.
8-  مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية
9-  استكمال مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والـمصارف
10- برامج تنمية وتنويع الـمصادر الـمائية
11-  مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مُكعب/ يوم
12- محطات الـمُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية الجديدة.
 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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