شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات خطة 23/2024 لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشروعات لمواجه تغير المناخ ولتخفيف من التأثيرات الـمُناخية التي يشهدها العالم .

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن خطة العام المالى 23/2024 شهدت تنفيذ واستكمال باقى المشروعات لمواجه التغيرات المناخية منها:

1- استكمال باقي المشروعات مثل مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي)

2- تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة

3- تنفيذ مشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية

4- إنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية الـمحلية

5- انشاء محطات رصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان،

6- تنفيذ مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة

7- انشاء مشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة.

8- مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية

9- استكمال مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والـمصارف

10- برامج تنمية وتنويع الـمصادر الـمائية

11- مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مُكعب/ يوم

12- محطات الـمُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية الجديدة.

