شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات خطة 23/2024 لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 20 يونيو 2024 03:00 ص
عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشروعات لمواجه تغير المناخ ولتخفيف من التأثيرات الـمُناخية التي يشهدها العالم .
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن خطة العام المالى 23/2024 شهدت تنفيذ واستكمال باقى المشروعات لمواجه التغيرات المناخية منها:
1- استكمال باقي المشروعات مثل مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي)
2- تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة
3- تنفيذ مشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية
4- إنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية الـمحلية
5- انشاء محطات رصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان،
6- تنفيذ مشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة
7- انشاء مشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة.
8- مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية
9- استكمال مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والـمصارف
10- برامج تنمية وتنويع الـمصادر الـمائية
11- مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مُكعب/ يوم
12- محطات الـمُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية الجديدة.
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